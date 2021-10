League of Legends ha una community così tossica che Riot Games ha disabilitato la 'chat globale'

Riot sta disabilitando la '/chat globale' nelle code matchmaking di League of Legends perché i giocatori si sono lamentati del fatto che venga utilizzata sempre più per abusi verbali.

"Mentre /all chat può essere la fonte di divertenti interazioni sociali tra le squadre, così come di battute di buon cuore, in questo momento le interazioni negative superano quelle positive", hanno detto il game director di League of Legends Andrei van Roon e il lead gameplay producer Jeremy Lee in un post che spiega il cambiamento.

"Valuteremo l'impatto di questo cambiamento attraverso segnalazioni di abusi verbali e tassi di penalità, nonché sondaggi e feedback diretti da parte di tutti voi".

In un post su Twitter, van Roon ha affermato che la disattivazione della funzionalità è un test e la società vedrà come andrà a finire prima di decidere se eliminarla definitivamente.

TLDR - trying a test where we turn off All Chat (team chat still exists of course). Test is driven by rate of negative interactions versus positive



Will see what people think of the experience with it off, assess whether to keep it off or re-enable. https://t.co/Ugru2ClBdV — Andrei van Roon (@RiotMeddler) October 12, 2021

"Disattiveremo solo la /chat globale. I nemici potranno ancora sentire e vedere le emote e le maestrie dei campioni (a meno che non siano silenziate), oltre allo spam di CTRL+1/2/3/4. La chat di fine partita tra squadre diverse sarà comunque possibile. Gli alleati potranno ancora coordinarsi nella chat di squadra", si legge sul sito ufficiale di LoL.

"In merito a quest'ultima, sappiamo che gli abusi verbali avvengono anche nella chat di squadra e che disattivando la /chat globale non risolveremo del tutto il problema. Tuttavia, nonostante alcune esperienze negative, la chat di squadra è fondamentale per il gioco di squadra e ha un valore potenziale troppo importante".

"Siamo consapevoli che chi vuole solo complimentarsi con l'avversario per l'aspetto, o organizzare un ballo nella fossa del Barone non apprezzerà questo provvedimento. Ma siamo convinti che sia una mossa necessaria per bloccare sul nascere la negatività creata in partita dalla /chat globale".

