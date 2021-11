League of Legends a quanto pare non genera alcun profitto con la divisione eSport

Questa settimana è stato rivelato che, a quanto pare, la divisione eSport di League of Legends di Riot Games non ha realizzato profitti, secondo il Washington Post.

L'head of esports di Riot Games, John Needham, ha dichiarato alla pubblicazione che gli eSport non hanno generato alcun profitto.

Needham ha spiegato che negli ultimi anni il publisher ha lavorato per trasformare le operazioni di eSport del gioco nella sua "attività dedicata".

Ma ha sottolineato che l'obiettivo principale era assicurarsi che le squadre della competizione siano redditizie e non necessariamente una fonte di entrate per Riot Games.

"Se non riesco a rendere gli eSport un grande business per i team e i nostri sponsor, allora non dureremo a lungo", ha detto Needham.

"Stiamo pensando molto a 'Come possiamo rendere redditizio l'intero ecosistema?'"

Riot Games ha iniziato a ospitare tornei di League of Legends come mezzo per commercializzare il titolo ai consumatori. E sebbene il profitto non fosse il punto focale originale, Needham ha dichiarato al Washington Post che il suo obiettivo attualmente è che la lega di eSports raggiunga il pareggio.

Fonte: Gamesindustry.biz.