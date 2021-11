League of Legends x PUBG Mobile! I personaggi del mondo di Riot Games approderanno nel battle royale

PUBG Mobile sta collaborando con Riot Games per l'uscita della sua nuova serie animata di League of Legends, Arcane. Come parte di questa collaborazione, personaggi, oggetti e luoghi di Arcane verranno introdotti nel gioco battle royale per dispositivi mobile. Questi verranno aggiunti come parte della versione 1.7, che sarà lanciata a metà novembre.

Tencent ha stuzzicato i fan con questa collaborazione da alcuni giorni. In un recente messaggio per di PUBG mobile account Twitter ufficiale, le sagome di quattro personaggi possono essere visti sopra Erangel, e assomigliano proprio a Jinx, Vi, Caitlyn, e Jayce. Un altro teaser ha suggerito importanti cambiamenti alla mappa Erangel nel gioco.

Arcane è la prima serie animata nell'universo di League ed è stata creata da Riot in collaborazione con Fortiche Productions con sede a Parigi. Sarà pubblicata su Netflix il 6 novembre. Lo spettacolo si concentrerà sulle storie di origine di due campioni della Lega, le sorelle Jinx e Vi.

Ricordiamo che la patch 1.7 di PUBG Mobile sarà disponibile dal 16 novembre per tutti i giocatori su iOS e Android.

Fonte: Polygon