League of Legends e oltre: Riot Games sta lavorando ad un titolo AAA per console

Nel 2008 è stato annunciato per la prima volta League of Legends: il MOBA ha avuto un rapido successo, tanto che dopo anni, Riot Games ha costruito un incredibile universo fatto non solo di giochi, ma anche fumetti e un adattamento su piccolo schermo targato Netflix.

Attualmente, la società starebbe sviluppando fino a tre giochi contemporaneamente; uno sarebbe il già annunciato MMORPG e l'altro, il suo picchiaduro. Tuttavia, non sono gli unici. Se guardiamo alle posizioni aperte in studio, ce ne sono diverse che indicano lo sviluppo di un terzo progetto per console, nello specifico competitivo.

Soffermandoci sul Senior Designer, possiamo leggere la seguente descrizione: "In qualità di Senior Game Designer all'interno di Riot R&D, aiuterai Riot a costruire un nuovo titolo AAA. Progetterai e perfezionerai funzionalità, modalità e sistemi per portare sul mercato prodotti di gioco per console".

Inoltre, secondo i requisiti per questa posizione di Senior Designer, è necessario aver lavorato su almeno un "competitivo online AAA+ basato su console". Al momento non si conoscono maggiori dettagli, quindi non ci resta che attendere nuovi dettagli da Riot Games stessa.

Fonte: GamesRadar