The Game Awards 2021: Sting grande ospite! Canterà una canzone da Arcane, l'acclamata serie di LoL

Sting si esibirà dal vivo ai The Game Awards 2021.

La canzone che eseguirà è What Could Have Been, che fa parte della colonna sonora originale della serie animata Netflix Arcane di Riot Games e Fortiche Productions, basata su League of Legends.

Nelle prossime settimane verranno annunciate altre esibizioni musicali.

Lo show di quest'anno tornerà al Microsoft Theatre di Los Angeles giovedì 9 dicembre.

Durante l'evento, potete aspettarvi 40-50 giochi, insieme agli annunci, alle anteprime e ai premi annuali.

Deathloop, Ratchet & Clank: Rift Apart, It Takes Two e Psychonauts 2 sono in testa alla classifica delle nomination, e i nominati per il premio Game of the Year di quest'anno sono Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank: Rift Apart e Resident Evil Village.

Fonte: VG247.