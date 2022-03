League of Legends: lo studio di animazione di Arcane è ora in parte di proprietà di Riot Games

Fortiche, il talentuoso studio di animazione francese dietro il brillante show di League of Legends Arcane, è ora in parte di proprietà di Riot Games.

Riot ha annunciato il "significativo investimento" senza entrare nei dettagli, anche se ha notato che la mossa vedrà ora il team occupare posti importanti nel consiglio di Fortiche.

Per ora, la società di animazione con sede a Parigi rimarrà indipendente ma è chiaro che Riot e Fortiche collaboreranno molto più da vicino in futuro, qualcosa che probabilmente soddisferà i fan di Arcane.

Arcane avrà una seconda stagione a novembre, dopo il grande successo della prima serie su Netflix. Lo show è stato il più visto del servizio di streaming a livello globale per tre settimane, ha ottenuto recensioni sbalorditive e da allora ha vinto tutte e nove le nomination agli Annie Award.

Al di là di una seconda stagione per Arcane, Fortiche e Riot Games hanno dichiarato che collaboreranno anche ad "altri progetti ancora da annunciare".

"Fortiche è un partner integrale da molto tempo, ma questo accordo garantisce che lavoreremo a stretto contatto per i decenni a venire", ha affermato il boss di Riot Nicolò Laurent.

"Lavorando con Fortiche, collaboriamo per spingere i confini di ciò che è possibile e aumentiamo le aspettative su come i giochi possono essere rappresentati nei media. Per quanto siamo orgogliosi di Arcane, sappiamo che il meglio deve ancora venire".

Fonte: Eurogamer.net.