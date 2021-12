Legacy è il nuovo gioco di Peter Molyneux basato su NFT e blockchain

Peter Molyneux ha lasciato il segno nel mondo dei videogiochi ed è conosciuto soprattutto per essere stato responsabile della serie Fable.

Ora è tornato, con un progetto molto particolare. Molyneux e il suo attuale studio, 22cans, hanno svelato il loro ultimo titolo: Legacy, il "primo blockchain business sim".

Usando la nuova criptovaluta LegacyCoin, potrete acquistare NFT e diventerete dei veri e propri imprenditori, poiché Legacy vi permetterà di costruire la vostra attività e di creare i vostri prodotti, dando vita a un impero commerciale.

Sarete in grado di trattare con altri giocatori e di creare un vostro business di successo, portando il piccolo terreno dove si trova la vostra impresa a diventare un'enorme città industriale.

Ma non è tutto, perché questo gestionale permetterà ai giocatori di intascare soldi reali. Dopo aver preso possesso di un terreno virtuale, gli utenti potranno dare il via alla loro attività blockchain, gestendola come in un vero mercato libero. I giocatori, inoltre, potranno creare delle partnership prestando Legacy Key ad altri utenti che vogliono far partire la loro attività in Legacy. In cambio, bisognerà restituire una parte dei Legacy Coin guadagnati.

Legacy verrà lanciato sulla piattaforma Gala Games nel 2022.

Fonte: Thegamer.