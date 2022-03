Legacy di Peter Molyneux ha venduto NFT per un valore di $57 milioni

Il nuovo gioco di Peter Molyneux, Legacy, che si basa su NFT e commercio in-game, ha guadagnato oltre 57 milioni di dollari.

L'ultimo gioco del creatore di Fable è un grande allontanamento dal suo lavoro precedente. Il suo studio 22Cans ha collaborato con Gala Games, un publisher noto per i giochi blockchain play-to-earn, per realizzare Legacy. Questo gioco è costruito attorno a una sorta di piattaforma di e-commerce digitale con la sua criptovaluta chiamata LegacyCoin in cui i giocatori danno vita alle proprie creazioni e le vendono su un mercato in-game. I giocatori acquistano terreni, costruiscono fabbriche e vendono i loro beni. Come tutti i giochi blockchain, i dettagli non sono esattamente precisi.

22Cans ha guadagnato un totale di $57,721 milioni dalla vendita di terreni digitali basati sulle conversioni da ETH a USD (Ethereum - dollari). Si tratta di un'enorme fetta di entrate che rappresentano circa la metà degli interi guadagni delle microtransazioni di Ubisoft realizzati nel terzo trimestre del 2021.

La cosa interessante da notare è che il valore degli NFT fluttua, quindi questi NFT potrebbero valere $57 milioni oggi e anche meno (o di più) domani quando il valore della criptovaluta associata aumenta o diminuisce.

Fonte: Tweaktown.