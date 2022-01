Legend of Ymir è il nuovo MMO in Unreal Engine 5 che supporterà anche gli NFT

Il genere MMO ha avuto alti e bassi in questo periodo, a causa della difficoltà di sviluppare un gioco questo genere oltre al fatto di generare abbastanza attrazione per riempirlo con un numero sufficiente di giocatori. Tuttavia, continuano ad apparire nuove proposte, come New World di Amazon o questo nuovo titolo protagonista della nostra news.

Legend of Ymir è il nuovo MMO in Unreal Engine 5 che promette di rivoluzionare la grafica del genere. Utilizzando il nuovo motore di Epic Games, Legend of Ymir utilizza tecnologie come Lumen e Nanite per offrirci una fedeltà visiva notevolmente superiore a quella a cui siamo abituati nei titoli MMO.

Il titolo è stato sviluppato dalla compagnia coreana WeMade, che ha lavorato ad altri titoli come The Legend of Mir 2, The Legend of Mir 3 e Mir 4, anch'essi titoli del genere MMORPG. Il gioco inoltre a quanto pare incorporerà l'uso degli NFT, cosa che non dovrebbe sorprenderci a questo punto in nessun tipo di gioco con componente online. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video degli sviluppatori.

Per ora gli sviluppatori non hanno annunciato alcuna data di uscita o su quali piattaforme arriverà Legend of Ymir pertanto non ci resta che attendere ulteriori update.

Fonte: Twinfinite