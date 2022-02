Leggende Pokémon Arceus potrebbe ricevere oltre 150 Pokémon come DLC

In rete stanno circolando nuovi leak sui DLC di Leggende Pokémon Arceus che sembrano corroborare una precedente fuga di notizie dal noto leaker Centro Leaks su Twitter nell'ottobre 2021.

Alcuni leak nel thread sono già stati confermati dal gioco ora che è stato lanciato, come nuove forme per diversi Pokémon tra cui starter e leggendari e un'evoluzione Ursaring cavalcabile.

Secondo Centro Leaks, il DLC per Leggende Pokémon Arceus arriverà quest'anno, con Game Freak che cercherà di aggiungere circa 160 Pokémon in più al gioco, portando il totale a circa 400.

A dicembre, Centro Leaks ha anche indicato i leak di un altro noto leaker, Riddler Khu, che sembrano dire che il DLC arriverà ad aprile. Questo è in qualche modo confermato come "legittimo" perché anche altre cose nel thread sono state confermate dopo il lancio del gioco.

- Game Freak is aiming for a Pokédex of around 400 for Legends. That's including DLC. — Centro LEAKS (@CentroLeaks) October 15, 2021

Tuttavia, bisognerà attendere un annuncio ufficiale da Game Freak, Nintendo o The Pokémon Company. Fino ad allora, i fan dovranno "accontentarsi" del gioco base.

