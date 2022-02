Leggende Pokémon Arceus nonostante il successo continua ad essere criticato per la grafica

Leggende Pokémon Arceus dalla sua uscita ha saputo rapire il cuore dei giocatori con il suo gameplay rivoluzionario che differisce dagli altri capitoli. Nonostante nella prima settimana abbia venduto oltre 6,5 milioni di copie in tutto il mondo, diversi giocatori stanno ancora criticando la sua grafica, con veri e propri "litigi" tra chi difende l'operato dello studio di sviluppo e chi invece non è per nulla contento.

Il punto di confronto tra i giocatori è: se The Legend of Zelda Breath of The Wild, che è un open world, ha saputo abbagliare tutti con la sua grafica, perché dopo cinque anni Leggende Pokémon Arceus non ha saputo fare altrettanto? Una delle principali lamentele è che il mondo di Arceus sembra simile ai giochi PS2 e GameCube di 20 anni fa. "Qui l'hardware di Switch non ha colpa", ha scritto John Linneman di Digital Foundry. "È un problema di design", soffermandosi in particolare su come il gioco sembra gestire il rendering a lunga distanza, con gli ambienti ravvicinati che sembrano belli mentre quelli in lontananza non lo sono.

Ok, to be fair to them - some other areas look totally OK. The near-field visuals are fine - it's just the way they handle long distance rendering that is so hideous. pic.twitter.com/WCAZ9r88DN — John Linneman (@dark1x) January 26, 2022

Why are so many people defending Pokemon Arceus graphics?

The game is nice, yes.

Its graphics don't reach any point near its potential tho — ProsafiaGaming (@ProsafiaGaming) January 30, 2022

Altri sottolineano che mentre la grafica di Arceus non è all'altezza di quella di giochi come Breath of the Wild o Genshin Impact, è comunque un chiaro miglioramento rispetto al suo predecessore, Pokémon Spada e Scudo. Arceus è un aggiornamento visivo che aggiunge vari incontri di Pokémon in tempo reale e al flusso continuo tra combattimento ed esplorazione. "Breath of the Wild ha circa 26 nemici incluse le battaglie con i boss. Arceus da parte sua ne ha oltre 240. Non sarebbe mai stato Breath of the Wild" ha commentato un giocatore.

Pokémon is the biggest video game franchise in the world because they know better than to spend any effort on nerd shit like "graphics" or "making the game good", and instead spend 98% of their time and energy on what really matters: drawing pictures of cute little animals. — Existential Comics (@existentialcoms) February 6, 2022

Chi difende il gioco afferma che la grafica non è mai stata la priorità per gli sviluppatori di Pokémon, in quanto i team si sono sempre focalizzati più sull'offrire un alto livello di gameplay. "Da oltre 25 anni Pokémon è in circolazione, non è mai stato conosciuto per la su grafica e da Spada/Scudo in poi le persone stanno improvvisamente snobbando la grafica del franchise", ha twittato un giocatore.

For the 25 years+ Pokemon has been around, it has never once been known for their graphics, and since SWSH onwards people are suddenly going graphic snobbery on the franchise. Like uh, I don't know what you're expecting now. — ?Hayley Haymaker ?? (@TokenfemaleVGC) January 31, 2022

Di certo Leggende Pokémon Arceus non è l'unico gioco che in questo periodo è stato criticato per la sua grafica: sicuramente ricorderete il 'puddlegate' che ha colpito Marvel's Spider-Man, o il più recente Cyberpunk 2077, con CDPR che è stato criticato per aver eliminato i riflessi delle pozzanghere (salvo poi scoprire che la colpa era di un bug inserito con una patch).

