Leggende Pokémon Arceus potrebbe cambiare il modo in cui funziona l'evoluzione dei Pokémon

Numerosi dettagli relativi a Leggende Pokémon: Arceus sono trapelati prima dell'uscita poiché alcuni giocatori avrebbero ricevuto copie fisiche del gioco in anticipo. Un filmato di gioco non ufficiale indica che l'evoluzione, un punto fermo del franchise Pokémon, potrebbe dover essere eseguita manualmente, anziché automaticamente, nel prossimo titolo.

Il filmato, caricato dall'utente Twitter JohnPoryIsYes (che sembra attualmente rimosso), mostra il giocatore che, dopo aver selezionato Starly, seleziona un'opzione che presenta "evolvi" in un sottomenu, dopodiché viene riprodotto un filmato che vede Starly evolversi in Staravia. L'implicazione qui sembra essere che i Pokémon ora dovranno essere evoluti manualmente, qualcosa che il famoso leaker Pokémon CentroLeaks ha ulteriormente affermato su Twitter. In passato, i Pokémon si evolvevano automaticamente al raggiungimento di un certo livello o una volta equipaggiati con un determinato oggetto.

Vale la pena notare che nessuna di queste informazioni è stata confermata da fonti ufficiali di Nintendo o The Pokémon Company. Al momento, dunque, non possiamo confermare la validità del leak.

Leggende Pokémon: Arceus sarà lanciato il 28 gennaio, ma sembra probabile che i contenuti del gioco completo potrebbero trapelare prima. Secondo quanto riferito, i dataminer hanno scoperto una nuova modalità in prima persona e altro ancora.

Fonte: Gamepur.