Leggende Pokémon Arceus in Giappone ha venduto 1,4 milioni di copie in appena tre giorni!

Leggende Pokémon Arceus è ora il secondo gioco Switch più venduto nella storia del Giappone. Le vendite fisiche del nuovo gioco in Giappone hanno raggiunto 1,43 milioni in soli tre giorni dal rilascio, secondo i dati condivisi da Famitsu.

Animal Crossing: New Horizons rimane il gioco più venduto su Switch in Giappone, con uno spostamento di 1,88 milioni di copie in tre giorni. Pokémon Spada e Scudo ha raggiunto 1,36 milioni nel suo periodo equivalente. Le vendite di Leggende Pokémon Arceus sono una grande vittoria per Nintendo, considerando che si tratta di uno spin-off sperimentale della serie principale.

Inoltre, insieme alle vendite di console Switch annunciate nel suo ultimo rapporto sugli utili, Nintendo ha rivelato i giochi Switch first party più venduti a livello globale. Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons e Super Smash Bros. Ultimate rimangono rispettivamente i primi tre.

Famitsu reports that Pokemon Legends: Arceus has sold 1.425m units in Japan during its first 3 days of release



This is the 2nd best first week for a Switch game ever (behind Animal Crossing)https://t.co/YtuQNW4eaf pic.twitter.com/0gEWL2b1hd — Nibel (@Nibellion) February 3, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Ricordiamo anche che, sebbene Leggende Pokémon Arceus sia stato criticato, su Metacritic è il gioco con il voto più alto degli ultimi anni.