Leggende Pokémon Arceus farà discutere ma è il gioco Pokémon con il punteggio più alto su Metacritic

Leggende Pokémon Arceus è stata una vera e propria novità per i fan del franchise di lunga data poiché offre ai giocatori un vasto mondo aperto. Anche se è stato criticato da molti, su Metacritic il gioco ha raggiunto il punteggio più alto da Pokémon Oro HeartGold e Argento SoulSilver del 2009.

Come ormai sappiamo Metacritic è un aggregatore di recensioni sia della stampa specializzata che degli utenti di tutto il mondo. Negli ultimi anni il franchise di Pokémon ha subito diverse critiche per il gameplay, le store e il design, ma Leggende Pokémon Arceus sembra proprio andare in controcorrente. Nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, il gioco ha un punteggio Metacritic di 8,1.

Per fare un confronto ad esempio, Pokémon Nero e Bianco ha ottenuto una valutazione di 7,6, Pokémon X e Y e Pokémon Rubino Omega e Pokémon Zaffiro Alpha hanno un punteggio di 7,5, Pokémon Sole e Luna di 7,6 e Pokémon Ultrasole e Ultraluna di 7,7.

Vi ricordiamo che Leggende Pokémon Arceus è disponibile su Nintendo Switch.

Fonte: GameRant