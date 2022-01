Leggende Pokémon Arceus graficamente sembra un gioco del 1999 per Digital Foundry

Domani, 28 gennaio 2022, Leggende Pokémon: Arceus sarà finalmente lanciato su Nintendo Switch, ma sembra che questo atteso titolo abbia qualche problema dal punto di vista grafico.

John Linneman di Digital Foundry, in risposta a Chris Scullion di VGC che ha apprezzato molto il gioco, ha parlato del comparto grafico di Leggende Pokémon: Arceus ed è arrivato a una conclusione: il titolo ha una grafica paragonabile a un videogioco del 1999.

In parole povere, secondo l'esperto di DF, l'esclusiva Switch di Game Freak è da rivedere per quanto riguarda la grafica.

Linneman su Twitter scrive: "il gioco sembra essere eccellente sotto tutti i punti di vista ma... ha davvero bisogno di un maggior lavoro sull'ambientazione. Grafica del 2022 vs 1999 qui..."

The game seems to be excellent by all accounts but, man...they really need to work on their technical environment art. 2022 vs 1999 here... https://t.co/orWmePxdnA pic.twitter.com/ucp4jq9RYM — John Linneman (@dark1x) January 26, 2022

In un altro tweet Linneman aggiunge che nel caso di Leggende Pokémon: Arceus "il problema non è Switch, si tratta proprio di problemi di progettazione".

2022 vs 1999 again...man. Also note - the Switch hardware is not at fault here. It's a design issue. pic.twitter.com/atCJwrvodN — John Linneman (@dark1x) January 26, 2022

Per chi ne volesse sapere di più su Leggende Pokémon: Arceus, sulle pagine di Eurogamer.it è disponibile la nostra recensione.

