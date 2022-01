Leggende Pokémon Arceus peggio di The Elder Scrolls IV Oblivion? La grafica fa discutere

Mancano pochi giorni all'arrivo di Leggende Pokémon: Arceus, un nuovo approccio alle avventure di uno dei franchise più popolari al mondo. L'esclusiva Nintendo Switch, già dai primi trailer, sembra non aver particolarmente colpito i fan storici della saga, soprattutto dal punto di vista tecnico.

Su Reddit, tanto per esacerbare di più la questione, è apparse un'impietosa immagine di uno screen del gioco raffrontato con un titolo targato 2006, un certo The Elder Scrools IV: Oblivion, l'RPG Bethesda di stampo fantasy che all'epoca, era un gran bel vedere. Eppure, a sedici anni di distanza, qualcosa sembra non quadrare, con l'immagine di Arceus che somiglia quasi a una bozza di progetto iniziata su Unity.

Nintendo Switch non è certo un fulmine di guerra quando si tratta di mera tecnica, ma abbiamo avuto capolavori visivi del calibro di The Legend of Zelda: Breath to the Wild o titoli terze parti che, nonostante una decisa castrazione, si sono presentati più che dignitosamente. Cos'è successo con Leggende Pokémon: Arceus? Non è solo l'ambiente spoglio a colpire, ma anche le texture ripetute dell'acqua con tutti quegli elementi davvero di scarsa qualità. Vedremo il responso finale a questo punto di critica e pubblico, con il titolo che arriverà il 28 gennaio.

Fonte: Reddit.com