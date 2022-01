Leggende Pokémon Arceus, è lotta contro i leaker che hanno già finito il gioco

Leggende Pokémon Arceus non è ancora uscito ma è già stato trasmesso in streaming su diversi canali: i giocatori che stanno aspettando di poter mettere le mani sul gioco devono destreggiarsi tra leak di immagini e spezzoni di gameplay.

Sia Nintendo che The Pokémon Company sono andati a caccia di questi canali e la maggior parte di loro è stata bannata. Tuttavia su Twitter ci sono altri account di persone che affermano di aver finito il gioco, intrattenendo inoltre una serie di domande e risposte con i giocatori che chiedono la sua durata o ulteriori dettagli.

Attualmente Nintendo ha preso di mira anche le persone che su Twitter hanno condiviso foto e clip, ma resta il fatto che molti di loro ancora non sono stati bannati e rischiano di rovinare l'avventura di chi ha cercato in tutte queste settimane di non spoilerarsi nulla.

Vi ricordiamo che Leggende Pokémon Arceus sarà disponibile dal 28 gennaio in esclusiva su Nintendo Switch.

Fonte: NintendoLife