Leggende Pokémon: Arceus non sarà open world, la conferma di Nintendo

Alcuni giorni fa era circolata la voce che il nuovo Leggende Pokémon: Arceus non avrebbe avuto una struttura open world, come invece si era pensato originariamente. In alcuni screenshot trapelati infatti, l'impressione è che il gioco avrà una struttura ad aree separate, un po' come accade in Monster Hunter.

In seguito alla circolazione di queste informazioni, la stessa Pokémon Company ha deciso di replicare tramite un comunicato ufficiale, che in sostanza conferma l'impressione avuta.

"In Leggende Pokémon: Arceus il villaggio di Giubilopoli servirà da base per le missioni di esplorazione. Dopo aver ricevuto un incarico o una richiesta ed essersi preparati a dovere, i giocatori si dovranno avventurare al di fuori del villaggio per studiare una delle diverse aree presenti nella regione di Hisui. Dopo aver terminato la ricognizione, dovranno quindi ritornare nuovamente al villaggio per prepararsi per la missione successiva. Non vediamo l'ora di condividere altre informazioni sulla regione di Hisui molto presto."

Meno Breath of the Wild e più Monster Hunter quindi: sarà da vedere se i fan dei Pokémon accoglieranno o meno positivamente questa specifica scelta degli sviluppatori.

Leggende Pokémon: Arceus sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal 28 gennaio 2022.

Fonte: Kotaku