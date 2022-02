Leggende Pokémon Arceus sta per diventare una serie animata

Leggende Pokémon Arceus è già uno dei migliori giochi di quest'anno e i fan del franchise sono pronti a vedere molto di più. The Pokémon Company ha portato avanti alcune importanti innovazioni con il titolo per Nintendo Switch e la sua storia sta ancora impressionando i fan. Quindi, sicuramente i giocatori saranno felici di sapere che sta per essere realizzato un anime.

Secondo l'annuncio, la serie verrà mostrata esclusivamente online con i fan che molto probabilmente dovranno sintonizzarsi su YouTube per le uscite. Si dice anche che la serie web contenga una storia originale ambientata nella regione di Hisuian e il suo primo poster contiene alcune anticipazioni su ciò che arriverà in futuro.

L'immagine, che potete visionare qui di seguito mostra un giovane allenatore vestito con una vestaglia blu con una sciarpa in tinta. Si trova in piedi dall'altra parte di un fiume e guarda alle sue spalle una specie di Pokémon fuori vista. La sua ombra può essere vista, tuttavia, e i fan credono che la bestia non sia altro che Arcanine.

Serebii Update: A web anime series is to be released about Pokémon Legends Arceus later this year https://t.co/NWlAdn57aQ pic.twitter.com/IdhT3cYqXi — Serebii.net (@SerebiiNet) February 27, 2022

L'anime di Leggende Pokémon Arceus dovrebbe arrivare quest'anno, ma ancora non è stata annunciata una data di uscita precisa. Rimanete sintonizzati con noi per tutti i dettagli che verranno condivisi prossimamente.

