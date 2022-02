Leggende Pokémon Arceus: un segreto potrebbe segnalare l'arrivo di un futuro DLC

A quanto pare, nel discusso Leggende Pokémon: Arceus sono presenti alcuni segreti, di cui uno scoperto dallo youtuber DeepGameResearch. Questa scoperta è stata documentata in un video che potrete vedere qui sotto, proveniente dal suo canale. Per descrivere quanto accaduto, si dovranno fare spoiler, per cui, attenzione più avanti.

I giocatori sapranno ormai che Leggende Pokémon: Arceus inizia con il protagonista che viene strappato dai giorni nostri e spinto nel passato per iniziare la l'avventura. Questo differisce dalla maggior parte dei giochi Pokémon in cui il protagonista inizia nella sua camera da letto, con la classica console Nintendo nuova di pacca.

DeepGameResearch ha scoperto una moderna camera da letto nel gioco che include anche un Nintendo Switch in stile Pikachu, e da allora i fan hanno teorizzato cosa potrebbe significare. Da un lato, potrebbe trattarsi solo di un contenuto tagliato: forse originariamente il protagonista doveva davvero iniziare nella moderna camera da letto, invece del viaggio nel tempo immediato della versione finale. D'altra parte, questo potrebbe essere indicativo del futuro DLC che si svolgerà ai giorni nostri. Non resta che attendere ulteriori novità o indizi. Dunque, oltra alla ricerca di strani animaletti, potrete cercare indizi di possibili contenuti aggiuntivi; non male.

Fonte: Eurogamer.net