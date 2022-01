Leggende Pokémon Arceus viene già trasmesso in streaming ma il gioco non è nemmeno uscito

Leggende Pokémon: Arceus è già trapelato in rete e i dataminer hanno portato alla luce diverse informazioni sul gioco. Ora sembra che interi playthrough vengano trasmessi in streaming su Twitch e caricati su YouTube.

Come riportato da My Nintendo News, questi canali probabilmente eseguono versioni ROM tramite emulazione dopo che alcuni utenti sono stati in grado di ottenere copie fisiche in anticipo e di scaricare i file di gioco.

"Sembra che alcune persone che hanno ricevuto il gioco in anticipo abbiano caricato il gioco su siti ROM illegali, il che significa che Leggende Pokémon: Arceus è ora giocabile tramite un emulatore. Alcuni di coloro che hanno scaricato le ROM hanno trasmesso liberamente in streaming il gioco su Twitch".

In una sessione su Twitch, un allenatore ha organizzato un party completo di Pokémon intorno al livello 50. A questo ritmo, probabilmente alcuni utenti avranno finito il titolo prima della sua uscita ufficiale. La maggior parte di questi canali ha un numero limitato di follower e mostra il gioco solo a una manciata di spettatori.

Su YouTube sono stati trovati molti playthrough e un video ha già accumulato quasi 90.000 visualizzazioni, accompagnando gli spettatori attraverso la prima sezione del gioco. Ci sono altre informazioni e filmati che appaiono su piattaforme come Reddit e Twitter.

Ufficialmente, Leggende Pokémon: Arceus arriverà su Switch il 28 gennaio.

Fonte: Nintendolife.