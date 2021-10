LEGO boccia i set di Metroid, Zelda e Animal Crossing realizzati dai fan e ci spezza il cuore

LEGO Ideas è sempre stato un hub dedicato ai creativi che consente di portare progetti basati su diversi franchise. Tuttavia sembra che LEGO stia rifiutando quei progetti che traggono ispirazione da un gioco Nintendo. Ci sono diversi set in revisione, circa 50, e tra questi due hanno ricevuto il benestare, mentre uno potrebbe diventare un vero e proprio set fisico.

Molti altri invece sono respinti e tra questi troviamo un castello ispirato a The Legend of Zelda, un set di Animal Crossing New Horizons, uno basato su Metroid e un altro che è una replica dettagliata della mappa di Among Us. Ovviamente ci sono diversi set che esulano dall'universo Nintendo e che sono stati comunque bocciati ma sembra che ci sia molto più accanimento sui progetti legati ai giochi della grande N.

LEGO e Nintendo hanno una partnership che sta continuando a durare, con diversi set ufficiali che sono stati lanciati, come il blocco punto interrogativo di recente uscita, ma che a quanto pare interessano solo il franchise di Super Mario.

Uno dei progetti bocciati.

Riusciranno i giocatori a poter costruire il castello di Hyrule in futuro? Non ci resta che attendere e vedere se i creativi condivideranno un nuovo progetto di questa portata.

Fonte: VG247