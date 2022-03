LEGO Bricktales unisce storie folli e splendidi diorami ed è un gioco tutto da scoprire

In collaborazione LEGO, Thunderful ha rivelato LEGO Bricktales, una nuova avventura digitale sviluppata da Clockstone, gli sviluppatori della serie Bridge Constructor. In esso, i giocatori viaggeranno attraverso una serie di biomi di diorami costruiti con mattoncini LEGO dove dovranno creare le proprie soluzioni ai vari enigmi del gioco.

In LEGO Bricktales, ci sono cinque biomi a tema LEGO dove sarete in grado di risolvere enigmi e dare vita alle vostre soluzioni. Potete costruire creazioni estetiche, come bancarelle e carillon, e persino puzzle funzionali basati sulla fisica come costruire gru e girocotteri. I cinque biomi sono costituiti da una giungla, un deserto, un angolo della città, un castello medievale e un'isola tropicale dei Caraibi.

In ogni diorama ci sono minifigure LEGO che hanno bisogno del vostro aiuto e dell'opportunità di sbloccare nuove abilità. Durante l'esplorazione degli ambienti, scoprirete una varietà di luoghi che dovranno essere costruiti con il proprio set. Vi verranno richiesti varie missioni come disegnare un cappello, costruire un trono o testare le vostre abilità ingegneristiche per costruire un ponte.

Attualmente non è stata annunciata la data di uscita di LEGO Bricktales e nemmeno su quali piattaforme sarà disponibile, ma dovrebbe arrivare entro quest'anno. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni in futuro.

Fonte: Rock Paper Shotgun