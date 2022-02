LEGO Doctor Who è il nuovo gioco in via di sviluppo?

Un utente di Reddit è riuscito a caricare l'hype dei fan dei giochi LEGO semplicemente affermando che è in via di sviluppo un nuovo gioco LEGO ispirato questa volta a Doctor Who. Queste informazioni garantiscono che il gioco sarebbe stato parte della celebrazione del 60° anniversario dello spettacolo televisivo, oltre al fatto che i set di Doctor Who fossero i best seller del videogioco LEGO Dimensions.

"TT sta creando un gioco che include tutti i possibili dottori" recita il post su Reddit. "La storia (da quanto mi è stato raccontato) è il nuovo Dottore attualmente non annunciato che viaggia nel tempo, interagendo con gli altri Dottori. Molti livelli sono incentrati sull'Inghilterra vittoriana, ma ci sono anche molti incredibili pianeti alieni".

Sebbene non ci siano molti dettagli, secondo il leak, il gioco ci mostrerebbe il Dottore, l'incarnazione di Jodie Whittaker o la sua prossima versione, che vive un'avventura nello spazio-tempo, richiedendo l'aiuto di altri Dottori e dei loro compagni, qualcosa che non sembra così inverosimile in quanto potremmo vedere qualcosa di simile in LEGO Dimensions.

Oltre a questo, il redditor afferma anche che il gioco dovrebbe arrivare il prossimo anno. Ad ogni modo per adesso si tratta di un semplice rumor: non ci resta che attendere l'ufficialità.

