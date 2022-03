Lego Star Wars - La Saga Degli Skywalker, nuovi dettagli su Season Pass, DLC e l'add-on di The Mandalorian

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker uscirà all'inizio di aprile per le piattaforme di generazione precedente e attuale, offrendo oltre 300 personaggi giocabili da tutti i film principali. Tuttavia, ci sono molti altri personaggi in arrivo per gentile concessione del Season Pass. Include sette pacchetti DLC con personaggi di film spin-off, prequel e programmi TV. Ciascuno può essere acquistato anche separatamente.

Il primo di questi è The Mandalorian della Stagione 1 e Solo: A Star Wars Story, disponibili al lancio. Il primo include il Mandaloriano e Grogu, Greef Karga, Kuiil, Cara Dune e IG-11. Quest'ultimo presenta il giovane Han Solo, il giovane Chewbacca, il giovane Lando, Tobias Beckett, Qi'ra ed Enfys Nest.

Il 19 aprile, il pacchetto Rogue One: A Star Wars Story sarà disponibile. Include Jyn Erso, Bodhi Rook, Cassian Andor, K-2SO, Chirrut Imwe, Baze Malbu e Krennic come personaggi giocabili. Il 4 maggio, noto anche come Star Wars Day, saranno disponibili i pacchetti The Mandalorian Stagione 2 e Star Wars: The Bad Batch. Il primo include Ahsoka Tano, Boba Fett, Bo Katan, Fennec Shand e Moff Gideon mentre il secondo presenta Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair ed Echo.

Anche il Pacchetto Personaggi Classici e il Trooper Pack usciranno nei prossimi mesi. Il primo include Luke Skywalker, la Principessa Leia, Han Solo, Darth Vader e Lando Calrissian, mentre il secondo ha quattro tipi di Storm Trooper: Death Trooper, Incenerator Trooper, Range Trooper, Imperial Shore Trooper e Mimban Stormtrooper. Mentre il Pacchetto Personaggi Classici è disponibile in anticipo per l'ordine da rivenditori selezionati e verrà lanciato il 19 aprile per tutti gli altri, il Trooper Pack è disponibile al lancio per coloro che prenoteranno la versione digitale e il 4 maggio in tutto il mondo.

Per quanto riguarda il gioco base, verrà lanciato il 5 aprile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch.

Fonte: Pure Xbox