LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è entrato in fase gold e non subirà più rinvii

Le tre principali trilogie di Star Wars si concentrano sulla famiglia Skywalker. Anakin Skywalker come schiavo, come Jedi, come caduto nel lato oscuro. Poi la redenzione grazie al figlio Luke. LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker rivisiterà tutti questi eventi in un nuovissimo videogioco. Dopo uno sviluppo burrascoso, lo studio Traveller's Tales ha confermato che il gioco è finalmente entrato in fase gold.

"LEGO Star Wars è entrato in fase Gold", si legge in un post su Twitter. "Molte congratulazioni alla squadra per il lavoro galattico svolto sul gioco. Curiosità: quando un gioco è Gold significa che è pronto per la distribuzione". Il prodotto, però, ha ancora molta strada da fare, visto che non sarà commercializzato fino al prossimo aprile.

Lo studio ha lavorato con un nuovo motore grafico, che ha dato più dettagli ai personaggi e alle ambientazioni. Da Warner Bros. Games assicurano che si tratta dell'esperienza LEGO "più ambiziosa" che sia stata realizzata fino ad oggi.

#LEGOStarWarsGame has gone gold - cue the Throne Room Theme! Huge congratulations to the team for the galactic work they've put into the game.



Fun fact: When a game is gold it means it's ready to ship! pic.twitter.com/SdUUWLaJvZ — LEGO Star Wars Game (@LSWGame) February 23, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker uscirà il 5 aprile su Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch.

Fonte: Push Square