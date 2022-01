Lego Star Wars: The Skywalker Saga ha finalmente una data di uscita e un nuovo video gameplay

Presentato per la prima volta nel giugno 2019, LEGO Star Wars The Skywalker Saga è stato continuamente rinviato. Prima prevista per la scorsa primavera, la compilation che raccoglierà tutti i principali episodi della saga cinematografica, ha regolarmente posticipato il suo arrivo, prima di prometterci novità per il 2022. L'attesa è stata lunga ma finalmente abbiamo una vera data di uscita.

Oltre a condividere la data di quando verrà lanciato, ovvero il 5 aprile, LEGO Star Wars The Skywalker Saga svela un lungo video gameplay che ci dà una panoramica di ciò che ci aspetta. Potremo così riscoprire i nove film adattati in LEGO che possiamo iniziare nell'ordine che desideriamo.

Ci viene inoltre promesso il gioco LEGO più completo, sia in termini di contenuto che di funzionalità. Oltre a rivivere i momenti importanti dei lungometraggi, potremo anche svolgere missioni secondarie che si concentreranno su alcuni elementi della lore in compagnia di oltre 300 personaggi giocabili, più di 100 veicoli e 23 pianeti da esplorare.

Ricordiamo quindi la data: LEGO Star Wars the Skywalker Saga sarà lanciato il 5 aprile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.

Fonte: StarWars