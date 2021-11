Lies of P unisce Bloodborne e Pinocchio in nuove splendide immagini

Lies of P è un videogioco che cerca di reinterpretare la tradizionale storia di Pinocchio trasformandola in un action-RPG in stile Dark Souls/Bloodborne. Lo abbiamo visto per la prima volta a maggio di quest'anno, ma lo sviluppatore ucraino Round8 Studio e l'editore coreano Neowiz, hanno mostrato recentemente anche il primo video gameplay.

Ora, dopo il video, lo studio di sviluppo ha condiviso nuove immagini del gioco. In Lies of P visiteremo Krat, una città steampunk un tempo piena di vita ma che ora è stata conquistata da una specie di esercito di automi. Queste macchine oscure serviranno come nemici per Pinocchio, il cui obiettivo principale è trovare Geppetto e invertire la maledizione che affligge questa città. Il ragazzo di legno non è così innocente come nelle versioni Disney: ora ha un braccio meccanico le cui parti possono essere scambiate per sbloccare diverse abilità che vengono combinate con l'arma che può impugnare nell'altra mano.

"Camminerai per le strade di una città in rovina, costruendo armi con i materiali che trovi nel mondo e interagendo con i pochi rimasti che riescono a sopravvivere in questo inferno preindustriale", recita la descrizione ufficiale del gioco. Lies of P terrà conto della maledizione che tutti conosciamo di Pinocchio: "Più menti, più diventi umano, con tutti i vantaggi e gli svantaggi che ne derivano". Vi lasciamo alle nuove immagini.

Lies of P non ha una data di uscita, ma sappiamo che arriverà su PC e console next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X/S per le quali è in fase di sviluppo in Unreal Engine 4.

Fonte: Gematsu