Lies of P ricorda molto Bloodborne? Le somiglianze non erano intenzionali per il team di sviluppo

Uno dei titoli più interessanti e accattivanti che arriveranno in futuro è Lies of P, un dark fantasy soulslike ambientato nell'universo di Pinocchio. Da qualche mese questo lavoro in sviluppo da parte del team sudcoreano di Round8 ha attirato molta attenzione e, ovviamente, ha scatenato confronti con uno dei grandi rappresentanti di questo genere: Bloodborne.

Le somiglianze sono piuttosto evidenti tanto che l'oscuro fantasy vittoriano di Lies of P sembra attingere direttamente dall'esclusiva PS4 di FromSoftware. Tuttavia, queste somiglianze non sono state intenzionali, secondo il team di sviluppo.

Attraverso un'intervista, Round8 ha dichiarato: "Anche se siamo molto onorati che molti giocatori abbiano sentito le vibrazioni di Bloodborne durante l'uscita del trailer, la somiglianza non è stata sicuramente intenzionale. Tuttavia, Bloodborne e altri giochi Soulslike sono sicuramente fonte di ispirazione, e quasi tutti nel nostro team sono fan di Dark Souls".

Sempre nell'intervista il team ha affermato: "Volevamo una storia che non fosse la tipica fantasia oscura, che non fosse ambientata nel Medioevo, che avesse l'avventura come tema centrale e fosse accompagnata da personaggi affascinanti. Pinocchio era perfetto ed era facile concettualizzarlo in un videogioco".

Lies of P dovrebbe arrivare nel 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Fonte: Kotaku