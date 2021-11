Lies of P: l'oscuro souls-like che unisce Bloodborne e Pinocchio nel primo video gameplay

Nel mese di maggio di quest'anno vi abbiamo parlato di Lies of P, un action RPG che strizza l'occhio a Dark Souls e Bloodborne di FromSoftware ma che lo fa con una storia ispirata a Pinocchio.

Fino a questo momento avevamo visto solamente il trailer di annuncio di questo progetto, ora grazie al canale YouTube di NEOWIZ West possiamo dare un'occhiata a Lies of P in azione.

Nell'Alpha Gameplay Teaser "Wake up, son. Your stage is set" possiamo vedere più da vicino le oscure ambientazioni e il gameplay progettato da Round8 Studio e NeoWiz per questo ispirato titolo.

"Vi svegliate in una stazione ferroviaria abbandonata di Krat, una città piagata dalla follia e dalla sete di sangue", si legge nella descrizione su Steam. "Di fronte a voi un bigliettino: "trovate il signor Geppetto, è qui in città". Giocate nei panni di Pinocchio, un burattino meccanico e lottate per trovare questa misteriosa persona. Non aspettatevi aiuti e non commettete l'errore di fidarvi di qualcuno. Dovete sempre mentire se sperate di diventare umani".

Lies of P non ha ancora una data di uscita ufficiale ma sappiamo che arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Fonte: YouTube.