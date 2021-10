Life is Strange, Vampyr e oltre: Dontnod lavora a un action RPG non ancora annunciato

Dontnod Entertainment ha recentemente pubblicato una nuova patch per Vampyr che porta il gioco a 60 FPS su Xbox Series X/S e PS5. Ora il team sembra che sia al lavoro su un nuovo gioco non ancora annunciato, secondo quanto trapelato dalla pagina LinkedIn.

A condividerlo è stato l'utente Twitter Faizan Shaikh (il quale ha recentemente scoperto che 4A è al lavoro su Metro 4 e un altro gioco ancora segreto). Nell'immagine pubblicata dall'utente possiamo notare che lo studio di sviluppo sta creando un titolo in Unreal Engine 4 del genere action RPG.

Un altro dettaglio menziona la presenza di combattimenti e una sorta di "sfida" fornita dagli antagonisti. Sfortunatamente questi sono i pochi dettagli che abbiamo a disposizione, pertanto non ci resta che attendere un reveal ufficiale dal team di sviluppo.

Dietro Dontnod ora c'è anche Tencent; la società cinese ha acquisito una quota di minoranza dello studio che verrà aiutato con l'autopubblicazione. Questo titolo in sviluppo quindi potrebbe essere un'IP inedita.

Fonte: Segment-next