Little Devil Inside è un'avventura nell'inaspettato nel nuovo trailer gameplay

Come promesso il piatto forte dello State of Play di questa sera è sicuramente Little Devil Inside, progetto molto atteso che si mostra in un nuovo trailer gameplay e che rivela la propria finestra di lancio, seppur molto ampia. Il gioco arriverà, infatti, su PS5 e PS4 nel 2022.

Poco più sotto trovate il nuovo trailer gameplay che mostra il gioco dopo parecchio tempo dall'ultimo filmato che tanto aveva incuriosito i giocatori PlayStation e non solo. Il video è l'occasione per vedere per la prima volta la mappa del mondo di gioco e per capire come funzioni il viaggio di area in area.

Il viaggio è uno degli elementi chiave dell'avventura e mostra il mondo come una sorta di miniatura visibile con una visuale parzialmente dall'alto. Spostandosi di area in area si possono incontrare vari imprevisti e situazioni differenti fino a quando si giungerà in vere e proprie zone di interesse che verranno esplorate con una visuale in terza persona più tradizionale e che ci faranno controllare direttamente Billy, il nostro protagonista.

Al di là delle fasi action o di esplorazione in terza persona con tanto di elementi che strizzano l'occhio ai survival, quindi, ci sono questi momenti di viaggio che permettono di esplorare il mondo o più semplicemente di dirigersi verso l'obiettivo della missione. Si può viaggiare a piedi, a cavallo, in vari veicoli, navi e treni e ogni mezzo avrà velocità di spostamento diverse. Ovviamente a piedi saremo più lenti ma potremo raggiungere zone altrimenti inaccessibili da altri mezzi e quindi entrare in aree nascoste e potenzialmente segrete.

Little Devil Inside è un action-adventure in terza persona nato su Kickstarter e caratterizzato da uno stile visivo e da un gameplay apparentemente imperdibili. In un'era simil-vittoriana in cui creature, mostri e altre misteriose forme di vita esistono davvero, interpreteremo un valoroso mercenario.

Un professore della locale università ci ingaggia per aiutarlo nelle sue ricerche, indagando e studiando attività paranormali che spesso vengono segnalate ma generalmente non sono considerate vere minacce. Affronteremo avventure mozzafiato ad alto rischio, tante missioni secondarie ed eventi inaspettati e vagheremo ed esploreremo un mondo unico dove progresso tecnologico e le più incredibili creature fantastiche sembrano convivere in un equilibrio quanto mai precario. Speriamo di avere una graditissima sorpresa perché questo gioco sembra un capolavoro.