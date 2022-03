Little Orpheus, il nuovo gioco degli sviluppatori di Dear Esther è stato rinviato

Brutte notizie per coloro che stavano aspettando Little Orpheus oggi. The Chinese Room, studio di sviluppo dietro Dear Esther, ha annunciato che questo gioco platform è stato posticipato a data indefinita. Va da sé che l'attualità nell'est del nostro continente ha qualcosa a che fare con questo.

"Alla luce dei recenti eventi mondiali, il lancio di oggi su PC e console di Little Orpheus sarà rinviato", ha scritto Secret Room attraverso un post su Twitter.

"Anche se Little Orpheus è stato originariamente pubblicato su Apple Arcade nel giugno 2020 e non fa riferimento direttamente ai recenti eventi mondiali, riconosciamo che alcuni dei temi e dei contenuti del gioco potrebbero sconvolgere i giocatori in questo momento. Vi ringraziamo per la vostra comprensione e condivideremo ulteriori informazioni in un secondo momento".

Per adesso quindi non ci sono ulteriori dettagli sulla sua nuova data di uscita. Non ci resta che aspettare una nuova dichiarazione dal team di sviluppo.

Fonte: Eurogamer