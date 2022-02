Live A Live, annunciato un remake HD-2D per Nintendo Switch dell'RPG di Square Enix

Disponibile solo ai giapponesi fino ad ora, Live A Live, pubblicato nel 1994 su Super Nintendo, tornerà su Nintendo Switch quest'estate mentre subisce un restyling HD-2D. L'annuncio è stato dato proprio durante il Nintendo Direct andato in onda nella serata di ieri. Altra buona notizia, il titolo coglierà l'occasione per rendersi disponibile in tutto il mondo.

Il gioco parte da un concetto interessante: sette storie incentrate su sette personaggi diversi sono da vivere nel mezzo di sette epoche distinte, che sono la Preistoria, il Far West, la Cina Imperiale, la fine del periodo Edo in Giappone, il Presente, il Prossimo Futuro e il lontano futuro.

Questi scenari, eseguibili in qualsiasi ordine, offrono un'atmosfera, uno scenario e un gameplay propri, sufficienti a rinnovare un'esperienza fresca, nonostante gli anni. Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla visione di questo trailer.

Live A Live sarà disponibile dal 22 luglio ovviamente in esclusiva su Nintendo Switch.

Fonte: Nintendo Life