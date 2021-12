Logan Paul distrugge 15 Game Boy Color con la resina per farne un tavolo e riceve migliaia di critiche

Lo youtuber, attore e pugile semi-professionista Logan Paul ha messo i fan di Nintendo sul sentiero di guerra con il suo ultimo evento. Paul ha mostrato con orgoglio la sua ultima idea su TikTok e Twitter: un tavolo tributo ai Pokémon con 15 Game Boy Color rivestiti di resina. Il tavolo, che include luci a LED, non ha ottenuto l'effetto che il suo autore avrebbe desiderato, dal momento che molti utenti dei social network si sono infuriati per la distruzione di queste console portatili.

Tra questi Game Boy troviamo un'edizione limitata di Pokémon e un Game Boy Color Dandelion. E ovviamente, per molti giocatori, distruggere queste reliquie portatili è un sacrilegio, soprattutto quando c'erano opzioni meno aggressive per decorare il tavolo con il Game Boy o addirittura la possibilità di utilizzare repliche dall'aspetto simile ma senza la parte elettronica.

È giusto riconoscere che non tutti i commenti sono negativi. Ci sono anche messaggi che sottolineano che almeno il risultato è "bello", che può fare quello che vuole con i Game Boy che ha acquistato, o semplicemente crede che la reazione dei giocatori sia stata alquanto sproporzionata.

the table also lights up & changes color pic.twitter.com/ylJ7uJMT4P — Logan Paul (@LoganPaul) December 28, 2021

Fucking hell.

You could've only used all-custom shells & button replacements without any electronics in them and done that...

But destroying the hardware is just wrong on SO many freaking levels.



I mean the chance of some surviving it isn't 0%, but it isn't close to 100% either. — Jace Cear (@JaceCear) December 26, 2021

Nelle notizie correlate: sapevate che Nintendo aveva progettato uno strumento per Game Boy Color che lo avrebbe "trasformato" in una sorta di smartphone?

