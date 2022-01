Logitech G29/G920 Driving Force in un'imperdibile offerta su Amazon

Siete amanti dei racing game e attaulmente state cercando un nuovo volante per sfrecciare a tutta velocità nei vostri titoli preferiti? Bene, allora siete nel posto giusto!

Su Amazon sono disponibili delle interessantissime offerte per il volante da corsa Logitech G29/G920 Driving Force, con pedali regolabili, che potrete utilizzare nei racing game su PlayStation, Xbox e PC.

Il Logitech G29 Driving Force per PS5, PS4 e PC è disponibile per 249,99€, con il 39% di sconto sul prezzo di partenza. Mentre il Logitech G920 Driving Force per Xbox e PC è disponibile per 329,00€ con il 20% di sconto sul prezzo base.

Se siete fan di Assetto Corsa o di Gran Turismo, Logitech G29/G920 Driving Force è il volante che fa per voi!

