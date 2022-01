London Studio cerca personale per la creazione di un gioco online esclusivo PS5

London Studio sembra essere a lavoro già da tempo in un'esclusiva PlayStation 5 dedicata al multiplayer, e l'annuncio pubblicato dal team per la ricerca di nuovo personale lo conferma. Non si hanno particolari dettagli ma si può lavorare di fantasia per ricostruire qualcosa partendo dalle descrizioni delle posizioni.

"Stiamo costruendo una squadra da zero per un imminente gioco online per PlayStation 5. I nuovi dipendenti si uniranno al momento perfetto per essere coinvolti nella definizione dei nostri piani per un progetto di cui siamo eccezionalmente entusiasti!"

La posizione di Senior Character Artist ad esempio, si configura come creazione di un'ampia gamma di personaggi, skin, creature, armi ed equipaggiamento. Non ci dice molto, descrivendo praticamente il 99% dei giochi online in circolazione, ma possiamo andare oltre. Proseguendo infatti, troviamo "un'opportunità unica nella vita di essere al centro della creazione e della realizzazione delle prossime icone PlayStation", con in candidato che gestirà anche molteplici contenuti artistici per le produzioni AAA di Sony.

Questi sono gli elementi interessanti da tenere d'occhio, soprattutto la stretta correlazione tra questo titolo multiplayer e altre produzioni Sony. Ovviamente è presto per fare delle considerazioni, ma novità potremmo averle a breve.

Fonte: IGN.com