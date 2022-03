Loop Hero può essere 'piratato', lo studio di sviluppo russo dà il suo consenso

A causa della decisione del presidente russo Vladimir Putin di invadere l'Ucraina, molte compagnie russe e la popolazione in generale stanno subendo le sanzioni che sono state imposte al Paese. Ciò ha portato ad alcuni strani colpi di scena da parte delle aziende, con l'ultima proveniente dallo sviluppatore russo dietro Loop Hero.

Sembra che Four Quarters stia incoraggiando i fan russi a piratare il suo gioco. In un post su VK, una piattaforma di social media russa, lo sviluppatore del gioco ha indirizzato coloro che non erano in grado di utilizzare Steam o l'eShop di Nintendo Switch per acquistare Loop Hero a scaricare il titolo tramite un sito pirata.

Steam e Nintendo, come molte altre società di giochi, hanno sospeso i loro servizi in Russia, lasciando i giocatori nel paese incapaci di acquistare dai loro negozi online. Di conseguenza, Four Quarters ha indirizzato i fan a scaricare illegalmente Loop Hero includendo persino un collegamento al gioco sul sito torrent russo RuTracker.

Nonostante le sanzioni e la guerra Ucraina-Russia in corso, lo sviluppatore ha continuato a lavorare su Loop Hero. Secondo Four Quarters, un nuovo aggiornamento è quasi completo, con una versione mobile del gioco in fase di sviluppo.

Fonte: Eurogamer