Lost Ark: disponibile l'enorme aggiornamento di marzo

Tralasciando Elden Ring e pochi altri, Lost Ark è sicuramente tra i titoli più chiacchierati del momento: l'MMORPG ha infatti riscosso un successo enorme, nonostante qualche problemino di troppo legati a classici glitch e bug di varia natura, oltre che problemi ai server. Ma come promesso dal team di sviluppo Smilegate, arriva un corposo aggiornamento in grado di migliorare nettamente l'esperienza.

La nuova patch di marzo, porta in dote una migliora pulizia del codice ma anche molto di più. Viene introdotto Argos come Raid Boss, pensato per otto giocatori, un nuovo percorso narrativo contornato da nuove missioni e nuove isole.

Tra i vari fix troviamo miglioramenti all'interfaccia utente e la risoluzione del problema relativo a Direct X 11 che causava la mancata risposta del client di gioco dopo il passaggio dalla modalità finestra a schermo intero e Alt+tab. Tutta l'esperienza di gioco beneficerà comunque dell'aggiornamento, portando Lost Ark forse un po' più vicino alla controparte orientale.

Fonte: dsogaming.com