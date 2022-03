Lost Ark, Amazon promette di 'raggiungere rapidamente' la versione orientale

Lost Ark raggiungerà "rapidamente" le versioni orientali, secondo un'intervista ad Amazon Game Studios. Il leader del franchise di Amazon Game Studios, Soomin Park, ha spiegato in un'intervista che il team sta lavorando con Smilegate su contenuti post-lancio per il futuro.

Park spiega che "La versione occidentale di Lost Ark partirà un po' indietro rispetto alle altre versioni, ma raggiungerà rapidamente la versione orientale grazie ai nostri piani di contenuti post-lancio". Mentre "le versioni occidentale e orientale di Lost Ark avranno sempre alcune variazioni tra loro", i giocatori inizieranno a vedere più somiglianze.

In questo momento, le differenze principali si riducono alla varietà di classi e specializzazioni. La versione occidentale ha cinque classi e 15 specializzazioni, mentre la versione coreana ne ha molte di più. Il mese scorso è stato annunciato che nuove classi sarebbero state aggiunte insieme a una tabella di marcia su cosa aspettarsi.

"Il feedback dei giocatori è al centro del modo in cui sia Amazon Games che Smilegate RPG costruiscono e forniscono giochi di servizio". I team hanno in programma di "fornire opportunità ai giocatori per testare i contenuti" in modo che ogni aggiornamento possa essere il più perfetto possibile.

Nelle notizie correlate, recentemente Lost Ark ha raggiunto i 20 milioni di giocatori.

Fonte: PCGamesN