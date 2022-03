Lost Ark su console? Amazon e Smilegate potrebbero pensarci, ma tutto dipende dai fan

Il popolare MMO di Smilegate Lost Ark sta registrando grandi numeri su PC, ma potrebbe mai arrivare su console? Il capo di Amazon Games, Soomin Park, ha dichiarato in una nuova intervista...mai dire mai.

"Se Lost Ark su console è qualcosa che i fan vogliono davvero, allora penso che sia qualcosa che entrambe le parti potrebbero prendere in considerazione!" ha dichiarato Park.

Per quanto riguarda il mercato dei giochi coreani in occidente, Park ha osservato che esiste una tendenza in evoluzione alla "globalizzazione dei contenuti" in tutte le forme di media di intrattenimento, inclusi i videogiochi. Anche la musica pop e le serie TV coreane stanno crescendo in popolarità in Occidente, quindi è naturale e prevedibile che i giochi coreani possano prosperare in altri mercati.

"C'è stata anche una grande lacuna nei giochi di ruolo d'azione: ciò che Lost Ark sa fare meglio è dare ai fan degli ARPG ciò che bramano combinando la ricchezza di un MMO completo con l'impegno sociale e un'esperienza di gioco finale continua con migliori caratteristiche di entrambi i generi in cicli altamente avvincenti", ha detto Park.

Fonte: Eurogamer