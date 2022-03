Lost Ark criticato per la rappresentazione dei personaggi femminili? Arriva la risposta di Amazon

Amazon Games ha risposto alle critiche sulla rappresentazione femminile in Lost Ark.

Da quando l'MMORPG è arrivato in occidente il mese scorso, alcuni giocatori hanno espresso disappunto sia per le classi con genere bloccato che per la prevalenza di abiti femminili succinti.

In una dichiarazione a Eurogamer.net, Soomin Park di Amazon Games ha notato che sono in arrivo cambiamenti su entrambi i fronti.

La classe del vostro personaggio nel gioco è legata al suo sesso. Ad esempio, solo gli uomini possono essere guerrieri e solo le donne possono essere maghe. Un post sul blog dello sviluppatore Smilegate l'anno scorso ha riconosciuto questo come un problema, ma Park afferma che la donna Berserker è la prossima classe ad arrivare nel gioco in Corea.

"Per prima cosa iniziamo con le classi con il genere bloccato", ha detto Park a Eurogamer.net. "Questo è qualcosa che si estenderà nel tempo. Le classi sono legate abbastanza strettamente ai modelli dei loro personaggi in termini di funzione e animazione, quindi portare personaggi di sesso opposto in una classe richiede più lavoro che rendere disponibile un modello di genere diverso".

"Tuttavia, Smilegate sta lavorando attivamente su questo; la Berserker femminile è la prossima classe in arrivo in Corea".

"In futuro, Smilegate creerà più controparti per le classi che sono ancora bloccate per genere e le porteremo in Arkesia in tempo".

I giocatori sono stati anche critici nei confronti dei set di armature femminili, molti dei quali sono apertamente succinti.

"Per quanto riguarda i set di armature, anche se non stiamo alterando nessuno dei costumi originali del gioco, stiamo apportando modifiche in modo che quelli più succinti non siano in primo piano".

"Stiamo anche includendo alcune nuove opzioni per un abbigliamento meno "rivelatore", ma si tratta di un'aggiunta e non di una sostituzione".

Lost Ark si è dimostrato eccezionalmente popolare sin dalla sua uscita. Il gioco di ruolo d'azione free-to-play ha ora superato i 20 milioni di utenti globali e ha visto il secondo picco più grande di sempre per numero di giocatori simultanei su Steam.

Tuttavia, anche questo ha portato problemi. I giocatori in Europa hanno dovuto fare i conti con enormi tempi di attesa a causa della popolarità del gioco e mentre il server Europe Central non può essere ampliato, è stato implementato un nuovo server Europe West.

Fonte: Eurogamer.net.