Lost Ark il gioco a metà tra Diablo e MMO è quasi qui! Ecco data e orari dei preload

Lost Ark farà il suo debutto ufficiale in Occidente l'11 febbraio, ma i giocatori desiderosi potranno scaricare il gioco con quattro giorni di anticipo, a partire dal 7 febbraio. Il preload inizierà alle 18:00, orario italiano.

L'informazione è ufficiale e arriva dalla stessa Amazon Games, che pubblicherà il porting della versione occidentale in arrivo il prossimo mese. Fin dall'inizio si potranno scegliere tra una serie di nuovi server: nove in Europa, dieci negli Stati Uniti e due in Sud America. Le persone ancora più entusiaste del gioco potranno usufruire dell'accesso anticipato prima del giorno del lancio. A partire dall'8 febbraio, coloro che hanno acquistato il Founder's Pack potranno giocare tre giorni prima del lancio ufficiale.

Lost Ark è sviluppato da Smilegate RPG ed è disponibile dal 2018 in Corea del Sud. Amazon Games è responsabile della sua distribuzione in America e in Europa. A quanto pare la creazione del personaggio sarà un'attività che porterà via molto tempo ai giocatori, dato che sarà possibile personalizzare praticamente qualsiasi cosa (un po' come visto in Black Desert Online).

Ricordiamo che sarete in grado di iniziare il preload proprio da Steam il 7 febbraio.

Fonte: PCGamer