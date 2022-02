Lost Ark non è ancora uscito ma supera i 500.000 giocatori simultanei in pochissime ore su Steam

Lost Ark ha superato i 500.000 giocatori simultanei in pochissime ore dal suo lancio. Lost Ark è stato finalmente lanciato in Occidente per il pubblico nordamericano ed europeo, ed è giusto dire che è stato un grande successo.

In meno di tre ore dal suo lancio su Steam, il database di SteamDB mostra che il nuovo MMORPG di Smilegate ha superato i 500.000 giocatori simultanei sulla piattaforma. Per essere precisi, il picco si è raggiunto con un totale di 532.476 giocatori attivi.

Si tratta di una cifra piuttosto sbalorditiva per un MMO nuovo di zecca. Vale anche la pena notare che il lancio attuale è stato il debutto a pagamento di Lost Ark in Occidente, poiché il lancio free-to-play avverrà effettivamente tra pochissimi giorni, ovvero l'11 febbraio. È del tutto possibile quindi che il record di giocatori aumenti ancora.

Lost Ark, è il nuovo MMORPG di Smilegate RPG, la sussidiaria di sviluppo incentrata sui giochi di ruolo di Smilegate. L'MMO è stato effettivamente lanciato nel lontano 2019, ma era disponibile esclusivamente per la Corea. Ora, però, quasi tre anni dopo, è finalmente disponibile in Occidente, con Amazon Game Studios impegnata sul fronte publishing.

Fonte: Gameranx