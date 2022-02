Lost Ark record di giocatori simultanei: è il secondo titolo di Steam più giocato di tutti i tempi

Dopo il suo lancio ufficiale free-to-play l'11 febbraio, Lost Ark è già diventato il secondo gioco di Steam più giocato di tutti i tempi da giocatori simultanei con un picco record di 1.325.305 utenti.

Come segnalato da SteamDB, Lost Ark ha superato il picco di 1.308.963 giocatori di Counter-Strike: Global Offensive per assicurarsi il secondo posto. Considerando che questi picchi tendono a verificarsi intorno all'uscita di un gioco, potrebbe essere difficile battere il record di PUBG di 3.257.248 giocatori simultanei.

A parte questo, si tratta di un'impresa impressionante per l'MMO sviluppato da Smilegate e Tripod Studio, e pubblicato da Amazon Game Studios.

In precedenza, come con molti MMO o giochi online, si sono verificati alcuni problemi con i server poiché milioni di giocatori hanno tentato di giocare a Lost Ark contemporaneamente.

Lost Ark è stato lanciato per la prima volta in Corea del Sud nel 2019 e successivamente in Giappone e Russia, e ora i giocatori nordamericani ed europei possono entrare nell'azione di Lost Ark, che include 15 personaggi giocabili, una campagna completa e combattimenti PvE cooperativi.

Fonte: IGN.