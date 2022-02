Lost Ark sfiora il milione di giocatori connessi in contemporanea dopo problemi di distribuzione in Occidente

Il lancio occidentale di Lost Ark, l'MMORPG coreano già disponibile in Corea del Sud da dicembre del 2019, non è andato esattamente come sperato - almeno inizialmente, dal momento che ad appena 15 minuti dallo sblocco è stato rinviato per "problemi di distribuzione". L'inghippo si è risolto in a circa sei ore, e il debutto in Europa e America si è rivelato un successo clamoroso.

In poche ore dal lancio, Lost Ark è entrato di prepotenza nella Top 5 di giochi per numero di giocatori contemporanei, con un picco di 984.111 persone loggate nello stesso momento. Il numero supera anche il record che aveva raggiunto al lancio un altro gioco pubblicato da Amazon Games, New World, che era arrivato a "soli" 913.634 giocatori connessi. Con tutta probabilità, la sua natura free-to-play ha giocato un ruolo fondamentale in questa statistica.

Il prossimo record battere dovrebbe essere quello di Cyberpunk 2077, che era riuscito ad accumulare oltre un milione di giocatori contemporanei al lancio, e potrebbe riuscirci dato l'enorme successo riscontrato e dato il weekend. Proverete Lost Ark (forse facendogli raggiungere ulteriori record)?

Fonte: PCGamer