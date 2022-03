Lost Ark supera i 20 milioni di giocatori e Amazon promette di supportare la community

Lost Ark continua a essere un incredibile successo per il publisher Amazon Games e lo sviluppatore Smilegate RPG. L'MMO free-to-play ha superato i 20 milioni di giocatori in tutto il mondo, con oltre la metà dei 20 milioni di utenti di Lost Ark che gioca anche in Europa, Nord America, Sud America e Australia.

Il vicepresidente di Amazon Games Christoph Hartmann ha dichiarato: "L'eccitazione che circonda Lost Ark da tutto il mondo sta rapidamente prendendo piede". Hartmann indica "il numero crescente di giocatori globali" che contribuiranno a plasmare ancora di più il gioco. Amazon desidera collaborare con Smilegate per garantire supporto alla numerosa community.

"Insieme a Smilegate, Amazon è impegnata a supportare la comunità in crescita con una solida tabella di marcia di aggiornamenti negli anni a venire". Evitando di annunciare qualcosa di nuovo per il gioco, entrambi gli studi sono ansiosi di continuare con nuovi aggiornamenti programmati per il gioco per il prossimo futuro.

Fin dal suo lancio in Occidente, Lost Ark ha visto il riversarsi di moltissimi giocatori che hanno congestionato i server. Ora la situazione sembra essere migliorata, grazie anche all'introduzione di nuovi server in Europa.

Fonte: Eurogamer