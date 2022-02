Lost Ark è un successo ma è comunque vittima di review bombing

Lost Ark ha avuto un lancio di enorme successo, che tende sempre a provocare una cosa, specialmente per i giochi free-to-play: la congestione del server. Ci sono già così tanti giocatori scontenti delle code che le recensioni del gioco su Steam sono passate da "estremamente positive" a "nella media".

La maggior parte delle lamentele provengono da giocatori in Europa. A quanto pare, Amazon Games sta già lavorando per aggirare il problema creando più server in questa regione. Fino ad allora, se le recensioni del gioco continuano a lamentare di questo problema, presto potrebbe ricevere l'etichetta "negativo", anche se viene costantemente elogiato dai giocatori.

Lost Ark è un MMORPG gratuito destinato a rafforzare il crescente catalogo di videogiochi di Amazon. La prima build del gioco è stata lanciata in Corea del Sud nel 2019 prima di arrivare in Russia, Giappone e infine nel resto del mondo. Ora che il gioco è arrivato ovunque, sembrerebbe che molti giocatori stiano lottando contro i lunghi tempi di coda, il che a loro volta impediscono loro di godersi il gioco al massimo.

Non ci sono previsioni sulla normalizzazione, ma con l'aggiunta di nuovi server il problema dovrebbe quindi migliorare pian piano.

Fonte: GameRant