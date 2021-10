Lost in Random e la sua parte artistica che prende ispirazione da One Piece e Studio Ghibli

Gli sviluppatori di Lost in Random recentemente hanno pubblicato nuovi concept art dedicate proprio al gioco. Uno dei punti salienti di Lost in Random è nel suo stile, che si concentra su un tema fiabesco e gotico.

In un recente post sul blog sul sito Web di Zoink, l'azienda si è immersa nel modo in cui ha affrontato il mix di fiaba e oscurità, oltre a come si sono uniti per lavorare su cose come il design dei personaggi, la composizione ambientale e altro ancora. Uno dei più grandi ideali che lo studio voleva realizzare era che il gioco avesse un aspetto artigianale e che il team fosse ispirato da Laika Studios e dai suoi lavori su film come Coraline, Kubo e la spada magica e ParaNorman.

Il team di Zoink si immerge ulteriormente nel modo in cui ha realizzato l'aspetto dei suoi personaggi e del mondo, nonché gli storyboard necessari per costruire la sua narrativa, mostrando i primi sguardi da dove è iniziato tutto. Il team ha anche descritto le sue influenze, che si estendevano dalle opere di Studio Ghibli a One Piece. Qui di seguito potete dare uno sguardo a queste immagini.

Lost in Random è attualmente disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e Nintendo Switch.

Fonte: Electronic Arts