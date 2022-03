Lost Judgment sta per ricevere il DLC 'The Kaito Files', ecco quando

Il DLC incentrato su Kaito di Lost Judgment, verrà lanciato il 28 marzo. The Kaito Files sarà un'espansione della storia in quattro capitoli che consentirà ai giocatori di controllare il personaggio preferito dai fan Masaharu Kaito. The Kaito Files costerà $ 29,99 e verrà lanciato il 28 marzo, ma sarà anche disponibile gratuitamente se avete la Ultimate Edition di Lost Judgment o il suo pass stagionale.

Il DLC vede Kaito affrontare un nuovo caso senza Yagami che si lega a una sua vecchia fiamma, Mikiko. La sinossi della trama dice: "Lungo la strada, Kaito incontra Jun, un adolescente che afferma di essere loro figlio, e si allea per scoprire la verità dietro la scomparsa di Mikiko. Ora Kaito si trova all'incrocio tra passato e presente mentre si trova contro un gruppo legato al ventre criminale di Kamurocho. Ma perché Kaito e Mikiko si sono separati, e cosa c'entra questa fazione oscura con lei?"

The Kaito Files sarà un contenuto molto diverso rispetto a Lost Judgment poiché i giocatori prenderanno il controllo del detective più incentrato sull'azione. Kaito avrà due stili di combattimento unici che i giocatori possono usare, Bruiser e Tank. Bruiser sarà uno stile di combattimento più aggressivo, mentre lo stile Tank sarà più focalizzato sulla difesa.

Oltre a nuovi stili di combattimento, abilità investigative uniche e una storia in quattro capitoli, The Kaito Files conterrà anche nuovi oggetti da collezione e boss completamente nuovi che il giocatore dovrà combattere.

Fonte: Gematsu